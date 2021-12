"Nel nome di Schumacher". Hamilton contro Verstappen, le pesantissime parole di Montezemolo (Di martedì 7 dicembre 2021) "Verstappen? Il Mondiale se lo meriterebbe di più Hamilton, ma io vorrei vinca Max, e vi spiegherò perché". Parla Luca Cordero di Montezemolo al Giorno, lo stesso presente a Watkins Glen, quando, nel 1974, un Mondiale di F.1 arrivò all'ultimo atto a pari punti, e la battaglia era tra il ferrarista Clay Regazzoni e il brasiliano della McLaren, Emerson Fittipaldi (campione del mondo dopo quella gara). Intanto domenica prossima, sul circuito di Yas Marina, tra le dune di Abu Dhabi, si deciderà chi vincerà il titolo 2021 tra l'olandese e l'inglese: “Ma da presidente del Cavallino sono un esperto di titoli vinti è persi alla gara di chiusura. Il 1997, il 1998, il 1999, il 2003, il 2006, il 2008, il 2010, il 2012..”, aggiunge Montezemolo, che poi sostiene sia meglio fermarsi all'ex aequo del 1974: “Stavamo in America, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) "? Il Mondiale se lo meriterebbe di più, ma io vorrei vinca Max, e vi spiegherò perché". Parla Luca Cordero dial Giorno, lo stesso presente a Watkins Glen, quando, nel 1974, un Mondiale di F.1 arrivò all'ultimo atto a pari punti, e la battaglia era tra il ferrarista Clay Regazzoni e il brasiliano della McLaren, Emerson Fittipaldi (campione del mondo dopo quella gara). Intanto domenica prossima, sul circuito di Yas Marina, tra le dune di Abu Dhabi, si deciderà chi vincerà il titolo 2021 tra l'olandese e l'inglese: “Ma da presidente del Cavallino sono un esperto di titoli vinti è persi alla gara di chiusura. Il 1997, il 1998, il 1999, il 2003, il 2006, il 2008, il 2010, il 2012..”, aggiunge, che poi sostiene sia meglio fermarsi all'ex aequo del 1974: “Stavamo in America, a ...

