Nefrologo Bianchi | Il 7-8% degli italiani scopre tardi di avere una malattia renale

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - E' una patologia silente che non causa dolore, per questo motivo viene troppo spesso ignota e trascurata. "Eppure lacronica colpisce il 7-8% della popolazione italiana, uomini e donne in egual misura, ed ha una prevalenza maggiore del diabete mellito. Tuttavia, se ne parla poco perché asintomatica. Come se non bastasse, è ancora molto radicata la convinzione che lacronica sia una condizione clinica rara, causata da malattie a bassa prevalenza come le glomerulonefriti o alcune malattie ereditarie, quindi un problema per pochi sfortunati pazienti". Lo afferma Stefano, presidente eletto della Società italiana di nefrologia (Sin) e direttore Uoc Nefrologia e Dialisi Area livornese Sud Azienda Toscana Nord Ovest, per il quale è ...

E' una patologia silente che non causa dolore, per questo motivo viene troppo spesso ignota e trascurata. "Eppure la malattia renale cronica colpisce il 7-8% della popolazione italiana, uomini e donne ...Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - E' una patologia silente che non causa dolore, per questo motivo viene troppo spesso ignota e trascurata. "Eppure la malattia renale cronica colpisce il 7-8% della po ...