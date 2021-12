Nefrologo Bianchi | Il 7 - 8% degli italiani scopre tardi di avere una malattia renale

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. - E' una patologia silente che non causa dolore, per questo motivo viene troppo spesso ignota e trascurata. "Eppure lacronica colpisce il 7 - 8% della popolazione ...

La malattia renale cronica, 'Mrc spiegaè una patologia ad andamento progressivo, definita ...modificabili sui quali è possibile compiere interventi di tipo preventivo sottolinea il...La malattia renale cronica, "Mrc - spiega- è una patologia ad andamento progressivo, ...modificabili sui quali è possibile compiere interventi di tipo preventivo - sottolinea il- ...Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - E' una patologia silente che non causa dolore, per questo motivo viene troppo spesso ignota e trascurata. "Eppure la malattia ...E' una patologia silente che non causa dolore, per questo motivo viene troppo spesso ignota e trascurata. "Eppure la malattia renale cronica colpisce il 7-8% della popolazione italiana, uomini e donne ...