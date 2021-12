“Neanche i soldi per mangiare”. GF Vip, il racconto choc di Lulù Selassié: studio e pubblico in lacrime (Di martedì 7 dicembre 2021) È momento di confessioni al GF Vip. Un racconto atroce e doloroso quello di Lulù Selassié, chiamata in mistery room da Alfonso Signorini. La giovane si è commossa parlando di alcuni dei momenti più toccanti della sua vita. Per chi non lo sapesse, infatti, la famiglia delle sorelle, si è ritrovata all’improvviso senza i mezzi per mantenersi. Tuttavia, Lulù e gli altri, si sono strette facendo forza sul loro legame e su quello con il fratello Christian Selassié. Ed è proprio lui l’ospite di questa sera per la giovane Lulù. Sappiamo delle controverse vicende del padre delle tre concorrenti, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. L’uomo, che si chiama Giulio Bissiri, non solo è stato accusato di non avere legami di sangue con la famiglia imperiale etiope, ma si trova ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) È momento di confessioni al GF Vip. Unatroce e doloroso quello di, chiamata in mistery room da Alfonso Signorini. La giovane si è commossa parlando di alcuni dei momenti più toccanti della sua vita. Per chi non lo sapesse, infatti, la famiglia delle sorelle, si è ritrovata all’improvviso senza i mezzi per mantenersi. Tuttavia,e gli altri, si sono strette facendo forza sul loro legame e su quello con il fratello Christian. Ed è proprio lui l’ospite di questa sera per la giovane. Sappiamo delle controverse vicende del padre delle tre concorrenti, Aklile Berhan Makonnen Hailé. L’uomo, che si chiama Giulio Bissiri, non solo è stato accusato di non avere legami di sangue con la famiglia imperiale etiope, ma si trova ...

