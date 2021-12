Nasce anche il popolo "No Booster" che rifiuta la terza dose (Di martedì 7 dicembre 2021) ?Richiamo? No, grazie”. Mentre il Governo accelera con le terze dosi per fronteggiare la quarta ondata e non farsi trovare impreparato davanti a Omicron che si diffonde nel mondo, nascono i “No Booster”: fetta di popolazione che di sottoporsi alla terza iniezione anti-Covid nel giro di cinque mesi (o più) proprio non ne ha intenzione. Gli “scettici” del richiamo sono animati da motivazioni diverse ma affini. Si va da chi teme una reazione più forte rispetto alle prime due, passando per chi giudica il Booster superfluo, fino a quelli che si dichiarano stanchi della pandemia e ormai privi di fiducia in esperti e autorità. E così, all’unisono, decretano: “Noi la terza dose non la facciamo”. Basta fare un giro sui social network per trovare messaggi di vaccinati che si dichiarano riluttanti al richiamo. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) ?Richiamo? No, grazie”. Mentre il Governo accelera con le terze dosi per fronteggiare la quarta ondata e non farsi trovare impreparato davanti a Omicron che si diffonde nel mondo, nascono i “No”: fetta di popolazione che di sottoporsi allainiezione anti-Covid nel giro di cinque mesi (o più) proprio non ne ha intenzione. Gli “scettici” del richiamo sono animati da motivazioni diverse ma affini. Si va da chi teme una reazione più forte rispetto alle prime due, passando per chi giudica ilsuperfluo, fino a quelli che si dichiarano stanchi della pandemia e ormai privi di fiducia in esperti e autorità. E così, all’unisono, decretano: “Noi lanon la facciamo”. Basta fare un giro sui social network per trovare messaggi di vaccinati che si dichiarano riluttanti al richiamo. ...

