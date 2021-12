Napoli, Spalletti senza centrocampisti: col Leicester opzione Mario Rui (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Napoli ha perso per infortunio anche Lobotka e adesso a centrocampo resta il solo Demme. Spalletti pensa all’opzione Mario Rui contro il Leicester La lista degli infortunati in questo periodo in casa Napoli si allunga. Dopo gli esami clinici di ieri, Spalletti ha perso anche Lobotka e adesso si trova in estrema emergenza a centrocampo con la presenza del solo Demme in quel reparto. Contro il Leicester, quindi, l’allenatore azzurro dovrà inventarsi qualcosa. E l’idea di Spalletti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella di spostare Mario Rui in mediana e giocare con la difesa a tre. Il portoghese si sta adattando a quel ruolo, come visto anche nell’ultima partita di Europa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilha perso per infortunio anche Lobotka e adesso a centrocampo resta il solo Demme.pensa all’Rui contro ilLa lista degli infortunati in questo periodo in casasi allunga. Dopo gli esami clinici di ieri,ha perso anche Lobotka e adesso si trova in estrema emergenza a centrocampo con la predel solo Demme in quel reparto. Contro il, quindi, l’allenatore azzurro dovrà inventarsi qualcosa. E l’idea di, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella di spostareRui in mediana e giocare con la difesa a tre. Il portoghese si sta adattando a quel ruolo, come visto anche nell’ultima partita di Europa ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sarri, vuoi farla ingelosirla? Va bene, fallo. Vuoi andare al Chelsea? Va bene, fallo pure. Vuoi andarla alla Juve?… - askomartin : Diego eterno. Napoli 4 Lazio 0. Con mi parcero @D_Ospina1 @ciroImmobile17 @Lor_Insigne Sarri, Spalletti. La estatua… - sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - CalcioNews24 : Emergenza totale in casa #Napoli - titty_napoli : RT @tuttonapoli: Repubblica - Spalletti, ancora problemi: Fabian e Insigne a rischio anche per domenica -