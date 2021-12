Napoli, Spalletti ha scelto il tridente per la sfida con il Leicester (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quattro squadre unite in due punti di distanza all’ultima giornata del girone, tutto aperto per la qualificazione. E’ questo lo scenario che il Napoli si prepara ad affrontare giovedì nell’ultima giornata del girone C di Europa League, guidato dal Leicester a 8 punti, con Spartak Mosca e Napoli a 7 e Legia Varsavia a 6 punti. Un pacchetto completo, in cui tutto può cambiare e in cui la squadra di Spalletti al Maradona ospita il Leicester, la squadra contro cui era finita 2-2 nella prima giornata di Europa League. Una sfida dura, difficile per gli azzurri che arrivano all’appuntamento con l’emergenza infermeria, anzi, peggiore rispetto alla sfida contro l’Atalanta visto che stavolta manca anche Lobotka, che ha un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quattro squadre unite in due punti di distanza all’ultima giornata del girone, tutto aperto per la qualificazione. E’ questo lo scenario che ilsi prepara ad affrontare giovedì nell’ultima giornata del girone C di Europa League, guidato dala 8 punti, con Spartak Mosca ea 7 e Legia Varsavia a 6 punti. Un pacchetto completo, in cui tutto può cambiare e in cui la squadra dial Maradona ospita il, la squadra contro cui era finita 2-2 nella prima giornata di Europa League. Unadura, difficile per gli azzurri che arrivano all’appuntamento con l’emergenza infermeria, anzi, peggiore rispetto allacontro l’Atalanta visto che stavolta manca anche Lobotka, che ha un ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - calciomercatoit : ?? Gaetano Imparato alla - anteprima24 : ** ##Napoli, #Spalletti ha scelto il tridente per la sfida con il Leicester ** - cn1926it : De Giovanni: “#Spalletti sta valorizzando la rosa, sconfitta di sabato a testa alta” -