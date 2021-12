Napoli, ordinanza del sindaco vieta la vendita di bevande in vetro e alcoliche per Napoli-Leicester (Di martedì 7 dicembre 2021) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza con la quale dispone il divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e alcoliche nei pressi e all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. L’ordinanza è stata adottata “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”. La disposizione è stata adottaata prima dell’incontro di calcio Napoli-Leicester in programma giovedì 9 dicembre alle ore 18.4 e valida per l’ultima giornata di Uefa Europa League 2021/2022. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata dalle ore 7 di giovedì e “fino a cessate ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) IldiGaetano Manfredi ha firmato un’con la quale dispone il divieto die somministrazione diinnei pressi e all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. L’è stata adottata “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”. La disposizione è stata adottaata prima dell’incontro di calcioin programma giovedì 9 dicembre alle ore 18.4 e valida per l’ultima giornata di Uefa Europa League 2021/2022. Lae somministrazione die superta dalle ore 7 di giovedì e “fino a cessate ...

Advertising

sportface2016 : #UEL | Vietate bevande alcoliche e in vetro per #NapoliLeicester di giovedì 9 dicembre. - anteprima24 : ** #Napoli-Leicester, l'ordinanza del Comune: stop a #Bevande e alcool ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ordinanza Sindacale: divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine e som… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ordinanza Sindacale: divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine e som… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ordinanza Sindacale: divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine e som… -