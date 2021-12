Napoli-Leicester: con le assenze di Ruiz, Lobotka e Anguissa, Spalletti lancia Mario Rui mediano (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo quanto appreso dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dovrebbe lanciare Mario Rui mediano per la sfida di Europa League contro il Leicester. Il Napoli infatti è in emergenza a centrocampo con le assenze di Ruiz, Anguissa e Lobotka. L’ipotesi del portoghese accanto a Demme è molto viva perché il tecnico toscano vede il terzino portoghese anche a centrocampo. L’altra ipotesi sarebbe quella di arretrare Zielinski al fianco di Demme nella mediana a due, ma Spalletti sarebbe orientato a provare la carta Mario Rui per la sfida da dentro o fuori contro gli inglesi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo quanto appreso dalla Gazzetta dello Sport, Luciano, tecnico del, dovrebbereRuiper la sfida di Europa League contro il. Ilinfatti è in emergenza a centrocampo con ledi. L’ipotesi del portoghese accanto a Demme è molto viva perché il tecnico toscano vede il terzino portoghese anche a centrocampo. L’altra ipotesi sarebbe quella di arretrare Zielinski al fianco di Demme nella mediana a due, masarebbe orientato a provare la cartaRui per la sfida da dentro o fuori contro gli inglesi. SportFace.

