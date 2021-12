Napoli-Leicester City | formazioni e dove vederla

(Di martedì 7 dicembre 2021) Giovedì 9 Dicembre 2021 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:45 si disputerà la partitadi Europa League. I padroni di casa hanno pareggiato con il, hanno perso con lo Spartak Mosca e hanno vinto con il Legia sia in casa che in trasferta e infine ha perso con lo Spartak Mosca in trasferta. Gli ospiti hanno pareggiato con il, hanno perso con il Legia, hanno vinto con lo Spartak Mosca in trasferta e pareggiato in casa e infine hanno vinto con il Legia. Spartak Mosca-- 2-1: gli azzurri vengono battuti: probabili(4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Ounas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa, ...

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sscnapoli : ?? #NapoliLeicester, biglietti in vendita. ?? - pronostici22 : RT @provenzanofabi0: Il mio pronostico su Napoli Leicester è 1-2 marcatori A. Ounas,J. Vardy #campionatopronostici @pronostici22 - SalvioSelcia : RT @sscnapoli: ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - cn1926it : #Ounas, il più bravo in allenamento: contro il #Leicester chance da titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester

Due arbitri spagnoli per le italiane impegnate nell'ultima giornata di Europa League. Nel gruppo G, giovedì al "Diego Armando Maradona" con inizio alle 18.45, è in programma. A dirigere l'incontro sarà il fischietto iberico Antonio Mateu Lahoz con Pau Cebrián Devis e Roberto del Palomar come guardalinee, mentre Luis Munuera sarà il quarto ufficiale di ...Nel gruppo G, giovedì al "Diego Armando Maradona" con inizio alle 18.45, è in programma. A dirigere l'incontro sarà il fischietto iberico Antonio Mateu Lahoz con Pau Cebrián Devis ...Sarà l'arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz a dirigere Napoli-Leicester, ultima giornata del Girone di Europa League ...La sconfitta contro l'Aston Villa ha ufficialmente aperto la crisi del Leicester di Brendan Rodgers, 11simo in classifica in Premier e lontano dalla zona europea, ma la trasferta di ...