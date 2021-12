Napoli-Leicester | arriva l’ordinanza del Comune | sarà vietato allo stadio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre tornerà l’Europa League e ilal Maradona di Fuorigrotta ospiterà il, squadra inglese che attualmente guida il girone a quota 8 punti. In occasione della gara, ildiha emanato un’ordinanza nella cui vieta la somministrazione di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine. Inoltre, sono anche vietate le bevande alcoliche e superalcoliche. Questo quanto si apprende sul sito ufficiale deldiOrdinanza “Divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e ...

... tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell'incontro di calcio del 9 dicembre