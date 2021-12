Myanmar, rifugiati Rohingya fanno causa a Facebook: “Ha alimentato odio contro di noi” (Di martedì 7 dicembre 2021) I profughi Rohingya hanno fatto causa a Facebook per 150 milioni di dollari, accusando il social network di avere amplificato attraverso i propri algoritmi il ‘linguaggio d’odio’ contro la minoranza musulmana in Myanmar e di non avere rimosso i post più controversi. Facebook è ampiamente salvaguardato dalle leggi Usa rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, ma il ricorso presentato a San Francisco da un gruppo di rifugiati Rohingya chiede al tribunale di applicare le leggi di Myanmar, che non offrono questa protezione. Nel ricorso, riferiscono i media Usa, Facebook è accusato di avere “barattato le vite dei Rohingya in cambio di una maggiore penetrazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) I profughihanno fattoper 150 milioni di dollari, accusando il social network di avere amplificato attraverso i propri algoritmi il ‘linguaggio d’la minoranza musulmana ine di non avere rimosso i post piùversi.è ampiamente salvaguardato dalle leggi Usa rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, ma il ricorso presentato a San Francisco da un gruppo dichiede al tribunale di applicare le leggi di, che non offrono questa protezione. Nel ricorso, riferiscono i media Usa,è accusato di avere “barattato le vite deiin cambio di una maggiore penetrazione del ...

