Museo dell'Omosessualità a Torino: costituito il Comitato promotore (Di martedì 7 dicembre 2021) ... Direttrice Circolo dei Lettori Vladimir Luxuria - Politica, Artista, Direttrice Lovers Film Festival Beatrice Merz - Presidente Fondazione Merz IT, Fondazione Merz CH e hopefulmonster editore ... Leggi su globalist (Di martedì 7 dicembre 2021) ... Direttrice Circolo dei Lettori Vladimir Luxuria - Politica, Artista, Direttrice Lovers Film Festival Beatrice Merz - Presidente Fondazione Merz IT, Fondazione Merz CH e hopefulmonster editore ...

ItalianAirForce : #AccaddeOggi Il 4 Dicembre del 1956 il velivolo Sagittario II divenne il primo velivolo costruito in Italia a supe… - SkyArte : 35 anni fa fa veniva inaugurato a Parigi uno dei musei più famosi al mondo: il Museo d’Orsay. Noto per ospitare le… - stanzasjngola : RT @WrittenMemxries: Se questo non se lo limona davanti al muro dell'amore è la conferma che il suo cervello funziona al contrario cioè mus… - andrearinaldi25 : Torino avrà un Museo dell’Omosessualità: nasce il Comitato promotore - Fantasy_Twit : RT @lineadacqua: Dopo una prima tappa presso la Fondazione Querini Stampalia di #Venezia, il 3 dicembre la #mostra “Venezia panoramica. La… -