Mundo Deportivo: Il Barca vorrebbe un ‘killer’ della zona come Cavani (Di martedì 7 dicembre 2021) Cresce la preoccupazione e in casa Barça per la poca incisività del reparto offensivo e la mancanza di gol della squadra. Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo si starebbe infatti pensando all’acquisto di un ‘killer’ della zona. Uno dei calciatori che incontra senza dubbio il profilo, almeno in termini di buono e di bello, è Edinson Cavani . A 34 anni l’attaccante uruguaiano è tesserato al Manchester United e affronta gli ultimi mesi di contratto con il club inglese. Nella stagione in corso, a parte l’infortunio, ha risentito del surplus di potenti attaccanti dello United, a cominciare da Cristiano Ronaldo . Ma ci sono anche Rashford -che ora sta tornando dopo l’infortunio-, Jadon Sancho , Greenwood , Martial e Lingard . Secondo il Mundo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Cresce la preoccupazione e in casa Barça per la poca incisività del reparto offensivo e la mancanza di golsquadra. Secondo quanto riporta Elsi starebbe infatti pensando all’acquisto di un. Uno dei calciatori che incontra senza dubbio il profilo, almeno in termini di buono e di bello, è Edinson. A 34 anni l’attaccante uruguaiano è tesserato al Manchester United e affronta gli ultimi mesi di contratto con il club inglese. Nella stagione in corso, a parte l’infortunio, ha risentito del surplus di potenti attaccanti dello United, a cominciare da Cristiano Ronaldo . Ma ci sono anche Rashford -che ora sta tornando dopo l’infortunio-, Jadon Sancho , Greenwood , Martial e Lingard . Secondo il...

Advertising

napolista : Mundo Deportivo: Il Barca vorrebbe un ‘killer’ della zona come Cavani Per #Cavani la possibilità di approdare al B… - NCN_it : MUNDO DEPORTIVO – UN NAPOLI APPESANTITO DAGLI INFORTUNI COSTRETTO AD ARRENDERSI ALL’ATALANTA #NapoliAtalanta… - SeEarn : MUNDO DEPORTIVO – UN NAPOLI APPESANTITO DAGLI INFORTUNI COSTRETTO AD ARRENDERSI ALL’ATALANTA #NapoliAtalanta… - sportli26181512 : Tottenham, il primo rinforzo per Conte può arrivare dal Barcellona: Secondo quanto racconta il Mundo Deportivo c'è… - TransfersBot : Mundo Deportivo: Angelo Ogbonna engineering a move as Napoli prepare a £7.9m bid. -