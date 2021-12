Mugnano | il sindaco Sarnataro a Teleclubitalia | “Agevolazione sulla Tari | un bonus per chi ha sempre pagato”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Asarà introdotta un’: ilspetterà a coloro che percepiscono fino a 35000 euro di Isee annui. L’abbassamento sarà dal 20 al 30 per cento, con uno sconto diretto in bolletta: basta solo presentare la domanda. Una misura del genere si rivolge a chi è in regola: è una sorta di premio L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VesuvioLive : Mugnano, Salvatore Esposito premiato dal sindaco come cittadino dell’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Mugnano sindaco

Teleclubitalia

Presenti anche ilAndrea Romizi ed i dirigenti Fabio Zepparelli e Paolo Felici. "L'incontro ... Palazzetto Ferro di Cavallo: 2000 euro Campo di: 3900 euro Campo di Collestrada: 6mila ...Molto soddisfatto ilAndrea Romizi che ha voluto ringraziare l'assessore Pastorelli per il ... Palazzetto Ferro di Cavallo: 2000 euro Campo di: 3900 euro Campo di Collestrada: 6mila ..."Ci auguriamo che questo possa essere il Natale della rinascita - spiega l'assessore al ramo Luisa Zincarelli - del momento in cui i mugnanesi si riapproprino degli spazi della pr ...IL BILANCIO Lavori per l'ampliamento nel corso del 2022 e un sogno per l'anno successivo: poter ospitare, se l'Italia sarà fra i paesi scelti, qualche gara dei campionati europei. Per il ...