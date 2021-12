MOVIOLA – Real Madrid-Inter | Barella espulso | salterà andata ottavi | rissa con Militao solo ammonito VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 7 dicembre 2021)furibonda al Bernabeu inconche si infuria conche lo aveva spinto contro il tabellone. I due vanno testa a testa, più per la provocazione del difensore di casa che per la reazione del centrocampista, che dàun lieve pugno sul polpaccio dell’avversario mentre era a terra. L’arbitro Brych, in seguito probabilmente a un dialogo col Var ma senza on field review, decide di ammonireed espellerenell’incredulità generale. Il nerazzurrodunque l’degli. SportFace.