Milano | fermato e interrogato un uomo di 35 anni per omicidio con motosega

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 35 anni è stato fermato in relazione all'omicidio di Pieratonio Secondi, l'82enne ucciso a coltellate e finito con una motosega. interrogato dal pubblico ministero l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Considerati i gravi di indizi a suo carico in ordine ai reati di omicidio aggravato e tentato incendio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, dopo le formalità di rito, portato nel carcere di Milano San Vittore.

