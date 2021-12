Milano, anziano ucciso in casa: si cerca l'autore del delitto (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella serata di martedì 6 dicembre un anziano è stato ucciso in casa a Milano. Una dinamica molto cruda quella che ha portato alla morte dell'uomo che, secondo quanto emerso, sarebbe stato ferito mortalmente con delle coltellate e l'utilizzo di una motosega, servita anche per avere accesso all'abitazione. Attorno alla vicenda sono iniziate le indagini degli investigatori che stanno lavorando per ricostruire chi ci sarebbe dietro l'accaduto. anziano ucciso in casa a Milano: caccia al possibile autore Lo sforzo investigativo è al momento concentrato nella ricerca del possibili autore del delitto. Le prime indiscrezioni parlano della possibilità che l'esecutore dell'omicidio possa ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella serata di martedì 6 dicembre unè statoin. Una dinamica molto cruda quella che ha portato alla morte dell'uomo che, secondo quanto emerso, sarebbe stato ferito mortalmente con delle coltellate e l'utilizzo di una motosega, servita anche per avere accesso all'abitazione. Attorno alla vicenda sono iniziate le indagini degli investigatori che stanno lavorando per ricostruire chi ci sarebbe dietro l'accaduto.in: caccia al possibileLo sforzo investigativo è al momento concentrato nella ridel possibilidel. Le prime indiscrezioni parlano della possibilità che l'esecutore dell'omicidio possa ...

