Milan | Tonali | «Ci porteremo dietro questa esperienza | ma si poteva fare di più»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sandroha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta delcon il Liverpool. Le dichiarazioni dopo l’eliminazione Sandro, centrocampista del, ha parlato al termine del match contro il Liverpool in Champions League ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. LIVERPOOL – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, li conoscevamo. Anche senza le prime linee ci hanno creato problemi. Dobbiamo crescere econ noi l’di queste partite di Champions League». PRESTAZIONE – «Qualcosa di più si, come sempre. Sappiamo di aver dato tutto anche oggi, ora dobbiamo andare avanti per la nostra strada e pensare al nostro obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @FraNasato: Tonali a Sky Sport: “Partita difficile, anche senza le prime linee il Liverpool ci ha creato problemi tutta la partita, dobb… - CalcioNews24 : #Milan, le parole di #Tonali dopo l'eliminazione ??? - DotMaxG72 : @NandoPiscopo1 Top players nel Milan, ad oggi, non ce ne sono se togliamo Ibra, Simon e Rebic. Abbiamo molti giocat… - ShootinStarRike : RT @FraNasato: Tonali a Sky Sport: “Partita difficile, anche senza le prime linee il Liverpool ci ha creato problemi tutta la partita, dobb… - CCokina12 : RT @FraNasato: Tonali a Sky Sport: “Partita difficile, anche senza le prime linee il Liverpool ci ha creato problemi tutta la partita, dobb… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tonali

Commenta per primo Il centrocampista delSandroha commentato a Sky Sport la sconfitta col Liverpool che è costata l'eliminazione dalla Champions League: 'E' stata una gara difficile, li conoscevamo. Anche senza le prime linee ...... IL TABELLINO Marcatori: 28' pt Tomori (Mil), 35' pt Salah (Mil), 9' st Origi (Liv)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan, Kalulu (dal 18' st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo;(dal 14' st ...Ogni speranza rossonera si spegne definitivamente dopo 10 minuti del secondo tempo. Maignan apre il guantone su Mané per tenere ancora il Milan aggrappato alla Champions, ma Origi ...L'intervista al centrocampista rossonero, sicuramente il migliore in campo del Milan in questa serata, al termine del match con il Liverpool ...