Milan | Romagnoli | «Potevamo fare di più Assenze? Chi ha giocato era pronto»

Alessio Romagnoli ha parlato nell'immediato post-partita di Milan Liverpool. Le dichiarazioni dopo l'eliminazione Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a Mediaset nel post-partita di Milan-Liverpool. SULLA PARTITA: «Sapevamo che era difficile però abbiamo fatto una buona partita. Ci avevamo creduto, dispiace molto. Era un girone difficilissimo, ora resta il campionato». SULLE Assenze: «Le Assenze fanno parte del gioco, chi ha giocato si è fatto trovare pronto. Dovevamo raccogliere qualcosa nelle partite precedenti». SUL BILANCIO NELLA COMPETIZIONE: «Il bilancio è buono ma Potevamo fare di più tra Atletico Madrid e Porto in casa. Ci proveremo il prossimo anno».

