Milan, Maignan sbaglia e il sogno sfuma: ko al Meazza, rossoneri fuori dall'Europa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un'illusione durata sette minuti, prima che il tridente del Liverpool riportasse il Milan sul pianeta terra. Al Diavolo non riesce l'impresa contro i Reds, che vincono a San Siro la sesta partita su sei in Champions League – nonostante l'ampio turnover adottato da Jurgen Klopp – e buttano fuori dall'Europa i rossoneri, che non possono contare neanche sul paracadute Europa League. La zampata di Tomori fa sognare per qualche minuto San Siro, poi Salah – dopo una corta respinta di Maignan su tiro di Oxlade-Chamberlain – rimette subito le cose a posto. Nella ripresa l'errore di Kalulu spiana la strada a Mané, anche se il gol che taglia le gambe ai rossoneri porta la firma di Origi. Un 2-1 che condanna il Milan a un ultimo posto nel girone ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un'illusione durata sette minuti, prima che il tridente del Liverpool riportasse ilsul pianeta terra. Al Diavolo non riesce l'impresa contro i Reds, che vincono a San Siro la sesta partita su sei in Champions League – nonostante l'ampio turnover adottato da Jurgen Klopp – e buttano, che non possono contare neanche sul paracaduteLeague. La zampata di Tomori fa sognare per qualche minuto San Siro, poi Salah – dopo una corta respinta disu tiro di Oxlade-Chamberlain – rimette subito le cose a posto. Nella ripresa l'errore di Kalulu spiana la strada a Mané, anche se il gol che taglia le gambe aiporta la firma di Origi. Un 2-1 che condanna ila un ultimo posto nel girone ...

Advertising

SCatenaro : RT @Coppo01201967: @MilanNewsit PIOLI RIPORTA IL MILAN SULLA TERRA DI NESSUNO... Un allenatore non da Champions e l’ho sempre sostenuto la… - dinuovopiove : RT @undertheanus: Aggiungo soltanto una cosa; chi se la sta prendendo con Tomori e Maignan per me non è da considerarsi tifoso del Milan. T… - undertheanus : Aggiungo soltanto una cosa; chi se la sta prendendo con Tomori e Maignan per me non è da considerarsi tifoso del Mi… - Cap6Baresi : @MaldiniLos @acmilan Io amo il Milan profondamente ma questo nn vuol dire che nn si può criticare…io Theo lo adoro… - Coppo01201967 : @MilanNewsit PIOLI RIPORTA IL MILAN SULLA TERRA DI NESSUNO... Un allenatore non da Champions e l’ho sempre sostenut… -