Milan-Liverpool, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Liverpool, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Impresa storica per i rossoneri se dovessero riuscire a battere i Reds al Meazza e se al contempo dovesse arrivare un risultato positivo dal Portogallo: arriverebbe un pass per gli ottavi che sembrava insperato. Si parte alle ore 21 di martedì 7 dicembre, chi la spunterà? Milan-Liverpool sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di. Impresa storica per i rossoneri se dovessero riuscire a battere i Reds al Meazza e se al contempo dovesse arrivare un risultato positivo dal Portogallo: arriverebbe un pass per gli ottavi che sembrava insperato. Si parte alle ore 21 di martedì 7 dicembre, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.

