Milan-Liverpool oggi | Champions League | orario | tv | programma in chiaro | probabili formazioni

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tensione palpabile a San Siro. Questa sera ilsi gioca il tutto per tutto contro ilnella sesta giornata dei gironi di, vincere è d’obbligo per sperare in un clamoroso approdo agli ottavi. Gli inglesi sono a punteggio pieno e sicuri del primo posto nel gruppo B, mentre i rossoneri in caso di pareggio o sconfitta rischiano l’estromissione anche dall’Europa. La formazione di Pioli passa il turno se batte i “Reds” e al contempo Porto ed Atletico Madrid pareggiano oppure, nel caso in cui vinca l’Atletico, gli uomini del Cholo devono rimanere dietro alnella differenza reti. Lo scenario non è dei migliori ma garantisce ai diavoli una chance più concreta di quanto possa apparire, saperla cogliere è un altro paio di maniche. Il ...

Commenta per primo Ilsi gioca il tutto e per tutto nella corsa agli ottavi di Champions League : sfida dal fascino immortale, contro il, in una cornice da sogno, con 57mila tifosi, in un match che è una ...... l'Inter si presenta al Bernabeu con l'obiettivo primo posto nel girone e un orecchio puntato alla sfida dell'Anfield Road tra; poi, mercoledì sarà spettatrice interessata di ...Tensione palpabile a San Siro. Questa sera il Milan si gioca il tutto per tutto contro il Liverpool nella sesta giornata dei gironi di Champions League, vincere è d'obbligo per sperare in un clamoroso ...Sarà l’olandese Makkelie l’arbitro della sfida. Ecco la designazione completa:. Arbitro: Danny Makkelie (NED). Assistenti: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED). Quarto uomo: Dennis Higler (NED) ...