Milan-Liverpool, Maldini: “Bello essere qui a giocarcela. Passaggio turno non incide su nostra strategia” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Il nostro obiettivo era passare il turno. Abbiamo dovuto fare l’impresa a Madrid, ora speriamo che la sorte ci dia una mano. essere qui a giocarcela è comunque una bella cosa. Servirà trovare il giusto equilibrio per affrontare una delle migliori squadre al mondo in questo momento, insieme al Bayern Monaco”. Così Paolo Maldini, ai microfoni di Infinity+, presenta Milan-Liverpool, valida per l’ultima giornata della Champions League in cui i rossoneri dovranno obbligatoriamente vincere per sperare nel Passaggio del turno (bisognerà vedere anche il risultato tra Porto e Atletico Madrid). E proprio sul Passaggio del turno e degli importanti introiti economici da utilizzare sul mercato visti i numerosi infortuni del ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Il nostro obiettivo era passare il. Abbiamo dovuto fare l’impresa a Madrid, ora speriamo che la sorte ci dia una mano.qui aè comunque una bella cosa. Servirà trovare il giusto equilibrio per affrontare una delle migliori squadre al mondo in questo momento, insieme al Bayern Monaco”. Così Paolo, ai microfoni di Infinity+, presenta, valida per l’ultima giornata della Champions League in cui i rossoneri dovranno obbligatoriamente vincere per sperare neldel(bisognerà vedere anche il risultato tra Porto e Atletico Madrid). E proprio suldele degli importanti introiti economici da utilizzare sul mercato visti i numerosi infortuni del ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - SkySport : Milan-Liverpool, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ? #MilanLiverpool Alle 21:00 Su S… - VyrelionAB : @SkySport la telecronaca di Milan-Liverpool... non si sente nulla! Solo il casino degli spettatori, i telecronisti… - Boboj29 : Ma chi e' quel coglione di un telecronista di Milan-Liverpool ? -