Milan-Liverpool, impresa non riuscita: rossoneri sconfitti 2-1 (Di martedì 7 dicembre 2021) Niente ottavi di finale: Milan–Liverpool termina 1-2. Al vantaggio iniziale di Tomori, rispondono Salah e Origi, che condannano i rossoneri all’eliminazione dalla competizione. La squadra di Pioli chiude quindi all’ultimo posto, non qualificandosi nemmeno per l’Europa League. Il successo dell’Atletico Madrid per 3-1 in casa del Porto avrebbe comunque eliminato il Milan in caso di contro-rimonta. Il primo tempo di Milan-Liverpool Dopo una prima mezz’ora di studio tra le squadre e il Milan che soffriva la pressione degli ospiti, ecco la svolta. Un ottimo disimpegno di Krunic porta a un calcio d’angolo per i rossoneri. Il corner è battuto sul primo palo dove alla spizzata di Romagnoli, Alisson non è impeccabile: il tap-in di Tomori porta in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Niente ottavi di finale:termina 1-2. Al vantaggio iniziale di Tomori, rispondono Salah e Origi, che condannano iall’eliminazione dalla competizione. La squadra di Pioli chiude quindi all’ultimo posto, non qualificandosi nemmeno per l’Europa League. Il successo dell’Atletico Madrid per 3-1 in casa del Porto avrebbe comunque eliminato ilin caso di contro-rimonta. Il primo tempo diDopo una prima mezz’ora di studio tra le squadre e ilche soffriva la pressione degli ospiti, ecco la svolta. Un ottimo disimpegno di Krunic porta a un calcio d’angolo per i. Il corner è battuto sul primo palo dove alla spizzata di Romagnoli, Alisson non è impeccabile: il tap-in di Tomori porta in ...

