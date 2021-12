Milan-Liverpool, i convocati di Pioli per il big match (Di martedì 7 dicembre 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera tra Milan e Liverpool, partita cruciale per i rossoneri, che per passare agli ottavi, devono vincere e sperare in un pareggio tra Porto e Altetico Madrid. Ecco l’elenco: PORTIERI: Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Ibrahimovi?, Maldini. Foto: profilo Twitter Ibrahimovic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Stefanoha diramato la lista deiper la sfida di stasera tra, partita cruciale per i rossoneri, che per passare agli ottavi, devono vincere e sperare in un pareggio tra Porto e Altetico Madrid. Ecco l’elenco: PORTIERI: Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Ibrahimovi?, Maldini. Foto: profilo Twitter Ibrahimovic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

