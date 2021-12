Milan-Liverpool | Baresi | “Necessario essere ambiziosi | sono speranzoso”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “? Bisogna affrontarla con grande determinazione,partite belle da giocare., ma non dipenderà solo da noi“. Questo è il pensiero di Franco, icona rossonera, in merito a, sesta e ultima giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. Dopo aver ricevuto un Ambrogino d’Oro pressoo, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala,si è lasciato andare a un commento sul confronto tra inglesi e meneghini. Ildovrà necessariamente vincere a San Siro, al fine di sperare in una qualificazione agli ottavi di finale della storica competizione; il tutto, però, ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - ErMastroTitta : @chierici1950 ... c'è Milan/Liverpool... - sportface2016 : #MilanLiverpool, i convocati di #Pioli: c'è #TheoHernandez - JCruijff14 : Il popolo ha deciso: stasera si guarda Milan Liverpool - Eddy_noo : 3 ore che ho davanti il libro 10 minuti studiati 170 a congetturare su Milan - Liverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Liverpool

Billy Costacurta ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di questa sera tra: le sue dichiarazioni Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Billy Costacurta ha commentato la situazione attuale del. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LE ...Commenta per primo Alessandro Costacurta , ex difensore del, parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua in vista del match di questa sera contro il: 'Vincere si può, se gli inglesi confermeranno un ampio turn over. Serve una prova come ...Uscita la lista dei convocati di Milan-Liverpool. C'è anche la decisione su Theo Hernandez, in dubbio nelle ultime ore ...Ultima giornata nel Gruppo B di UEFA Champions League, a San Siro si gioca Milan-Liverpool. Rossoneri a caccia del sogno ottavi di finale, sperando in buone notizie dal Portogallo: questi i convocati ...