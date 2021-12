Milan-Liverpool 1-2, rossoneri fuori dall'Europa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan esce di scena dall'Europa dopo la sconfitta in rimonta patita a San Siro contro un Liverpool che passa meritatamente per 2-1. Per la squadra di Pioli arriva una sconfitta che la condanna così all'ultimo posto nel girone, con il Liverpool che invece festeggia il sesto successo in altrettante gare in questa Champions League. Il diavolo tornerà in campo sabato sera a Udine per difendere il primato in serie A.La prima fase della gara è equilibrata, ma sono comunque gli uomini di Klopp a farsi preferire in fase di pressing e di palleggio. Nonostante le difficoltà, i padroni di casa riescono comunque a sbloccarla al 29?. Messias batte un bel corner a rientrare dalla destra per Romagnoli che sfiora il pallone e impegna Alisson, che deve respingere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)O (ITALPRESS) – Ilesce di scenadopo la sconfitta in rimonta patita a San Siro contro unche passa meritatamente per 2-1. Per la squadra di Pioli arriva una sconfitta che la condanna così all'ultimo posto nel girone, con ilche invece festeggia il sesto successo in altrettante gare in questa Champions League. Il diavolo tornerà in campo sabato sera a Udine per difendere il primato in serie A.La prima fase della gara è equilibrata, ma sono comunque gli uomini di Klopp a farsi preferire in fase di pressing e di palleggio. Nonostante le difficoltà, i padroni di casa riescono comunque a sbloccarla al 29?. Messias batte un bel corner a rientrarea destra per Romagnoli che sfiora il pallone e impegna Alisson, che deve respingere ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - capuanogio : Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fat… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - sportli26181512 : Milan-Liverpool 1-2: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara dell'ultima giornata di Champions League… - Alemilanista86 : RT @capuanogio: Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fatto 2-3 e… -