Milan-Liverpool 1-2, Pioli: "Ci spiace tanto uscire dall'Europa. Era il nostro obiettivo"

A margine della sconfitta in Champions League del Milan contro il Liverpool per 1-2, il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha commentato la serata. Ecco le sue parole: "Ci dispiace tanto uscire dall'Europa. Era il nostro obiettivo. Sapevamo delle difficoltà, soprattutto con i giovani. Ci è mancato ritmo con la palla, l'abbiamo mossa troppo lentamente. Tipo quando abbiamo subito il secondo gol, dovevamo muoverla più velocemente, loro hanno fatto pressing e ci hanno rubato palla. Facile dire che non avrebbe dovuto subire due gol così, ma ripeto, a questi livelli se non ti esprimi al massimo poi rischi. Dovevamo giocare una partita sicuramente migliore dal punto di vista tecnico e del ritmo. Le stagioni son così, capitano anche queste cose.

