Milan Liverpool 1-2 LIVE: buco di Tomori, Origi non sbaglia (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra Milan e LIVErpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio San Siro, Milan e LIVErpool si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo b della Champions League 2021/22. Sintesi Milan LIVErpool MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Salah raccoglie sulla destra, va centralmente da Williams che prova il mancino rasoterra; facile per Maignan. 7? Rinvio sbagliato della retroguardia Reds, Kessie recupera e di prima prova a mandare in porta Diaz ma sbaglia la misura del suggerimento. 12? Romagnoli a terra Colpo duro su un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo b della Champions League 2021/22. SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Salah raccoglie sulla destra, va centralmente da Williams che prova il mancino rasoterra; facile per Maignan. 7? Rinvioto della retroguardia Reds, Kessie recupera e di prima prova a mandare in porta Diaz mala misura del suggerimento. 12? Romagnoli a terra Colpo duro su un ...

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - SkySport : Milan-Liverpool, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ? #MilanLiverpool Alle 21:00 Su S… - erbeste998 : Esattamente un anno fa l'Atalanta andava a vincere 2-0 ad Anfield e l'impresa fu sminuita dai tifosotti del tw dice… - FuianoFederico : Konate al Milan sarebbe il boss della difesa, al Liverpool è una riserva. È più forte di Tomori, per dire. Su Ibra,… -