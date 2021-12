Milan-Liverpool 1-2: i rossoneri affondano e sono fuori dall'Europa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ogni speranza rossonera si spegne definitivamente dopo 10 minuti del secondo tempo. Maignan apre il guantone su Mané per tenere ancora il Milan aggrappato alla Champions, ma Origi è... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ogni speranza rossonera si spegne definitivamente dopo 10 minuti del secondo tempo. Maignan apre il guantone su Mané per tenere ancora ilaggrappato alla Champions, ma Origi è...

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - capuanogio : Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fat… - Gazzetta_it : Champions League, capolinea Milan: perde in casa col Liverpool ed è fuori dall'Europa - PierLex_ita : @FrancescoOrdine Il Milan esce dalla UCL perché è scarso. Stasera c’erano in campo gli allievi del Liverpool. -