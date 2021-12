Milan, Gazidis: 'Obiettivo tornare in alto e stadio nuovo' (Di martedì 7 dicembre 2021) MilanO - L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una dettagliata intervista a Milan Tv sul momento della squadra e sui progetti futuri come il nuovo stadio. Soddisfazione per il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021)O - L'amministratore delegato delIvanha rilasciato una dettagliata intervista aTv sul momento della squadra e sui progetti futuri come il. Soddisfazione per il ...

Advertising

acmilan : ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Iva… - Luxgraph : Milan, Gazidis: 'Sogno di riportare in alto il club' - sportli26181512 : #Milan, #Gazidis: 'Obiettivo tornare in alto e stadio nuovo': L'amministratore delegato dei rossoneri ha fatto il p… - an99akoerniawan : RT @acmilan: ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Ivan Gazidis ??… - egg1133 : RT @acmilan: ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Ivan Gazidis ??… -