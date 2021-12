Milan, Gazidis: “Non dimenticherò mai l’accoglienza dei tifosi” | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco il VIDEO con le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 dicembre 2021) Ivan, amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni diTV. Ecco ilcon le sue dichiarazioni

Advertising

acmilan : ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Iva… - egg1133 : RT @acmilan: ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Ivan Gazidis ??… - Livia_DiGioia : RT @acmilan: ??? As the festive period begins, we celebrate Milan’s Patron Saint Day with an intimate interview with our CEO, Ivan Gazidis ??… - Milanista_Serio : RT @la_rossonera: ????? Milan, Gazidis: “Il nuovo stadio? Dobbiamo accelerare” Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato del progetto stad… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gazidis: 'Tutto è possibile con unità e lavoro, con Pioli il tipo di calcio che volevo' -