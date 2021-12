Milan, Florenzi: «Eliminazione questione di dettagli. Guardiamo avanti» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Florenzi ha parlato a Milan Tv nel post partita di Milan Liverpool. Le dichiarazioni del terzino rossonero dopo la sconfitta Florenzi ha parlato a Milan Tv nel post partita di Milan-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League. dettagli – «questione di dettagli, le partite che abbiamo perso le abbiamo perse di un gol e di dettagli e quasi sempre nostri. Faremo di tutto per tornare a vivere partite ed emozioni come queste. Siamo usciti a testa alta» DELUSIONE IN FORZA – «È ovvio che c’è delusione, ma sono partite come queste che ti danno il là in campionato. Non bisogna buttarsi giù, bisogna trasformare questa delusione in forza per gli obiettivi che ci rimangono» L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha parlato aTv nel post partita diLiverpool. Le dichiarazioni del terzino rossonero dopo la sconfittaha parlato aTv nel post partita di-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League.– «di, le partite che abbiamo perso le abbiamo perse di un gol e die quasi sempre nostri. Faremo di tutto per tornare a vivere partite ed emozioni come queste. Siamo usciti a testa alta» DELUSIONE IN FORZA – «È ovvio che c’è delusione, ma sono partite come queste che ti danno il là in campionato. Non bisogna buttarsi giù, bisogna trasformare questa delusione in forza per gli obiettivi che ci rimangono» L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

LucaGentile12 : @nonleggerlo @Florenzi Ecco perché sabato abbiamo perso contro il Milan, era colpa del campo - ViSal_Corecap : @salamalekumismo @marifcinter Mi dispiace ma é stato ridicolo pioli in conferenza,così come Florenzi con quell'affe… - Milannews24_com : Senti Florenzi ??? - PianetaMilan : #MilanLiverpool 1-2, @Florenzi in #conferenzastampa: “Siamo un gradino sotto alle big europee” - #UCL… - Lodamarco1 : RT @nonleggerlo: #Pioli, tecnico del #Milan, a Skysport: “Credetemi, in questo momento San Siro non è un terreno adatto, ne abbiamo parlato… -