Milan, Condò su Ibrahimovic: “Decisivo più la domenica che il mercoledì” (Di martedì 7 dicembre 2021) Paolo Condò ha lanciato una critica sottile a Zlatan Ibrahimovic nel parlare della partita di questa sera tra Milan e Liverpool Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 dicembre 2021) Paoloha lanciato una critica sottile a Zlatannel parlare della partita di questa sera trae Liverpool

Ultime Notizie dalla rete : Milan Condò Milan, Condò: 'Ibrahimovic in carriera ha fatto meglio il sabato e la domenica che non martedì o mercoledì' Paolo Condò è intervenuto così dallo studio Champions di Sky Sport riguardo all'attaccante del Milan . Il giornalista si è poi soffermato ad analizzare il percorso dei rossoneri ed in particolare ...

Sky Sport Champions, Diretta 6a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW Martedì alle 21 in campo il Milan contro il Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e l' Inter ... presente mercoledì, ad Alessandro Costacurta , con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news ...

