Miglior Film Cinema e Scuola | il premio va a un regista partenopeo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Immigrazione, accoglienza, bullismo, riscatto sociale sono i temi trattati nel cortometraggio “Il seme della speranza” delnapoletano Nando Morra che venerdì 10 dicembre sarà ospite dell’istituto comprensivo “Zuretti” di Mesenzana (Varese) per un dibattito con alunni, insegnanti e genitori. L’opera ricopre un importante ruolo educativo- formativo e per questo motivo ha ricevuto quest’anno ilspeciale come “” al Montecatini International ShortFestival, oltre ad essere stato premiato più volte in Italia e all’estero, ottenendo forti consensi nei maggiori festivaltografici come portavoce di alti messaggi sociali. La storia di Nasser, piccolo siriano arrivato in Italia per fuggire alla guerra, ...