Michelle Hunziker lacrime in diretta tv: è stato Eros (Di martedì 7 dicembre 2021) Ci hanno fatto sognare per anni, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti come Al bano e Romina, in tanti abbiamo sperato in un lieto fine. Di recente la conduttrice svizzera si è commossa in tv Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono rincontratati di recente per una occasione speciale: i 25anni della loro splendida figlia, Aurora Ramazzotti. E' stata una coppia che ha fatto sognare milioni di italiani e in tanti hanno sperato in un lieto fine. Michelle Hunziker, Eros Ramozzotti e AuroraLa bella svizzera oggi è felicemente sposata con Tomaso Trussardi con cui ha avuto due figlie: Celeste e Sole.

