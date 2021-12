Metro Roma, quando riapre la fermata Policlinico? L’annuncio dell’assessore ai trasporti Eugenio Patanè (Di martedì 7 dicembre 2021) Non sembra quasi vero, eppure prima di Natale la fermata della Metro B Policlinico, chiusa da più di un anno, riaprirà ai viaggiatori. E finiranno così (almeno si spera) i disagi per gli studenti e i pendolari. La chiusura era stata dovuta alla sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, che erano giunti a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo. Ma ora arriva la bella notizia e la conferma dell’assessore Eugenio Patané che ha assicurato: prima di Natale la Metro verrà riaperta. Leggi anche: Roma, dopo un anno di chiusura riapre la Metro Castro Pretorio: ecco da quando Metro Roma, quando riapre la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Non sembra quasi vero, eppure prima di Natale ladella, chiusa da più di un anno, riaprirà ai viaggiatori. E finiranno così (almeno si spera) i disagi per gli studenti e i pendolari. La chiusura era stata dovuta alla sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, che erano giunti a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo. Ma ora arriva la bella notizia e la confermaPatané che ha assicurato: prima di Natale laverrà riaperta. Leggi anche:, dopo un anno di chiusuralaCastro Pretorio: ecco dala ...

