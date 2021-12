Meteo | ultima tregua prima della tempesta ma dominano le nubi

(Di martedì 7 dicembre 2021) . Settimana decisamente complicata in tutta Italia, arriva l’inverno Inutile farsi illusioni perché tutti gli esperti concordano: la settimana è cominciata all’insegna delvariabile ma da domani, giorno dell’Immacolata, cambierà tutto in peggio. Sulle regioni del Nord a cominciare dalla Lombardia e dal Piemonte sono L'articolo proviene da Inews.it.

Ancora freddo e precipitazioni, seppure sempre meno continue, nelle prossime ore. Per martedì 7 dicembre ci aspettiamo, infatti, l'fase del peggioramento in atto con precipitazioni nella notte che, in accordo a quanto abbiamo già detto negli articoli precedenti, saranno nevose oltre i 1000 metri di altezza ma potranno ...Inutile farsi illusioni perché tutti gli esperti concordano: la settimana è cominciata all'insegna del meteo variabile ma da domani, giorno dell'Immacolata, cambierà tutto in peggio. Sulle regioni del Nord a cominciare dalla Lombardia e dal Piemonte sono