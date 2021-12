Meteo, la tempesta dell’Immacolata: neve e gelo anche in pianura (Di martedì 7 dicembre 2021) Una forte perturbazione atlantica porterà una fase di maltempo con neve su gran parte dell’Italia nel corso dei prossimi giorni e a partire da questa notte. Sono attese nevicate a bassa quota, precipitazioni e un rinforzo dei venti, specialmente al Centro e al Nord. Lo indica un’allerta Meteo della Protezione civile. neve al Nord L’avviso prevede, dalle prime ore di domani 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, nevicate fino a quota di pianura o di fondovalle. Dapprima su Piemonte, Lombardia, entroterra Ligure e, in successiva estensione, su Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Emilia Romagna occidentale, settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo localmente moderati, fino ad abbondanti nelle quote più alte. Le nevicate saranno associate a possibili gelate sui ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 dicembre 2021) Una forte perturbazione atlantica porterà una fase di maltempo consu gran parte dell’Italia nel corso dei prossimi giorni e a partire da questa notte. Sono attese nevicate a bassa quota, precipitazioni e un rinforzo dei venti, specialmente al Centro e al Nord. Lo indica un’allertadella Protezione civile.al Nord L’avviso prevede, dalle prime ore di domani 8 dicembre, giorno, nevicate fino a quota dio di fondovalle. Dapprima su Piemonte, Lombardia, entroterra Ligure e, in successiva estensione, su Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Emilia Romagna occidentale, settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo localmente moderati, fino ad abbondanti nelle quote più alte. Le nevicate saranno associate a possibili gelate sui ...

