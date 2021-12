Meteo Italia, arriva la ‘Tempesta dell’Immacolata’: le zone più colpite dal grande freddo (Di martedì 7 dicembre 2021) È un’Immacolata di bianco vestita. La giornata dell’8 dicembre, festa nazionale con la quale si celebra il dogma cattolico dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, vede spesso un aumento del traffico. Stavolta bisognerà prestare ancora maggiore attenzione viste le condizioni atmosferiche da bollino arancione. Come molti Italiani hanno già avuto modo di toccare con mano saranno freddo e gelo, neve e pioggia a caratterizzare il Meteo in diverse zone della penisola. Mentre per oggi, martedì 7 gennaio, abbiamo assistito ad un generale miglioramento con sole soprattutto sul centro sud, da domani torna la perturbazione. Almeno sulle regioni dell’Italia centrale e settentrionale, Sardegna e Campania comprese. A farla da padrone sarà ancora l’aria fredda che ci ha colpito ad inizio settimana, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) È un’Immacolata di bianco vestita. La giornata dell’8 dicembre, festa nazionale con la quale si celebra il dogma cattolico dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, vede spesso un aumento del traffico. Stavolta bisognerà prestare ancora maggiore attenzione viste le condizioni atmosferiche da bollino arancione. Come moltini hanno già avuto modo di toccare con mano sarannoe gelo, neve e pioggia a caratterizzare ilin diversedella penisola. Mentre per oggi, martedì 7 gennaio, abbiamo assistito ad un generale miglioramento con sole soprattutto sul centro sud, da domani torna la perturbazione. Almeno sulle regioni dell’centrale e settentrionale, Sardegna e Campania comprese. A farla da padrone sarà ancora l’aria fredda che ci ha colpito ad inizio settimana, la ...

Advertising

3BMeteo : Previsioni #meteo per questa domenica #12dicembre Verso un graduale miglioramento su tutta Italia ??… - CinqueColonne : Il miglioramento in atto, associato anche ai primi rialzi termici nelle zone più soleggiate, rappresenta l’inizio d… - wwwmeteoit : Si allontana dall'Italia la perturbazione responsabile del maltempo #12dicembre - Silvanabfer : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per questa domenica #12dicembre Verso un graduale miglioramento su tutta Italia ?? - stefano_6000 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per questa domenica #12dicembre Verso un graduale miglioramento su tutta Italia ?? -