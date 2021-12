(Di martedì 7 dicembre 2021) Laha una storia per molti versi tumultuosa, con improvvisi cambiamenti, spesso veri e propri testacoda. Pensiamo alla nazionalizzazione dell’industria dell’acciaio voluta dai laburisti nel 1948 ed alla sua privatizzazione, solo due anni dopo, per mano del nuovo governo conservatore. Pensiamo al tornante strettissimo che porta dall’Industrial Reorganization Corporation - una vera e propria merchant bank pubblica voluta ancora una volta dai laburisti di Harold Wilson alla metà degli anni Sessanta - sino all’approccio liberista del decennio successivo: quello di Margaret Thatcher e del suo “government can’t pick winners”, preludio al sostanziale abbandono di ognisettoriale. Negli ultimi mesi si è registrato un ultimo di questi improvvisi ...

Advertising

HuffPostItalia : Messaggi dalla politica industriale britannica - Andunedhel : RT @Andunedhel: - malmena i cittadini manifestanti, chiaramente già appresi dalla polizia, senza conseguenze (art. 13, comma 3) - sappiamo… - GesAU_it : Questi messaggi sono unici. Essi sono offerti al mondo dalla Santissima Trinità. Io li considero come la Missione p… - Br03239638 : @ZombieBuster5 @MicheleN967 @G23Mld @BagueraDaniela Io invece sapevo che un dirigente del PHE aveva provato a fare… - robertobasso : Comunque ai messaggi #vocali su #Whatsapp io sono contrario. Facili e comodi per chi li manda ma dalla parte di chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi dalla

La politica industriale britannica ha una storia per molti versi tumultuosa, con improvvisi cambiamenti, spesso veri e propri testacoda. Pensiamo alla nazionalizzazione dell'industria dell'acciaio ......consensi nei maggiori festival cinematografici come portavoce di altisociali. La storia di Nasser, piccolo siriano arrivato in Italia per fuggire alla guerra, emarginato e bullizzato...M. Michela Nicolais - Due Paesi, un unico messaggio: sostituire la logica dei muri e dei figli spinati con quella della fraternità e del dialogo. Da ...Un testacoda targato Rishi Sunak, che ha abolito l’Industrial Strategy Council. Un passo falso, ma anche un segnale di vitalità dell'amministrazione Johnson ...