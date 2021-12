Mertens presto papà, c’è la decisione sul nome: l’indizio (Di martedì 7 dicembre 2021) Dries Mertens non smette di stupire con le prestazioni in campo che fanno ancor più innamorare i napoletani, ma l’attaccante belga il gol più importante lo ha segnato assieme alla sua compagnia Katrin Kerkhofs, in dolce attesa del suo primogenito. Gravidanza annunciata con un meraviglioso video al termine di Napoli-Bologna, nel cui avevano già spoilerato il primo nome candidato per il bambino che arriverà a marzo 2022. Ovviamente, il nome in questione è Ciro, soprannome del 14 azzurro e nome popolare in Campania, che mette in risalto ancor di più il legame fra il calciatore e la città partenopea. C’era ancora un po’ di indecisione riguardo la scelta, proprio come dichiarato dalla stessa coppia, ma pare che ora si sia ormai giunti alla decisione che forse era già ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Driesnon smette di stupire con le prestazioni in campo che fanno ancor più innamorare i napoletani, ma l’attaccante belga il gol più importante lo ha segnato assieme alla sua compagnia Katrin Kerkhofs, in dolce attesa del suo primogenito. Gravidanza annunciata con un meraviglioso video al termine di Napoli-Bologna, nel cui avevano già spoilerato il primocandidato per il bambino che arriverà a marzo 2022. Ovviamente, ilin questione è Ciro, soprandel 14 azzurro epopolare in Campania, che mette in risalto ancor di più il legame fra il calciatore e la città partenopea. C’era ancora un po’ di inriguardo la scelta, proprio come dichiarato dalla stessa coppia, ma pare che ora si sia ormai giunti allache forse era già ...

