Mercoledì neve al mattino e al pomeriggio su Bergamo e la provincia (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli esperti del Centro Meteo Lombardo annunciano neve su Bergamo per Mercoledì 8 dicembre. Ecco cosa scrivono sulla loro pagina Facebook. Anticipiamo tempistiche di massima e dinamica generale, che – come al solito – è davvero molto complessa e variegata nel tempo e nello spazio. mattino Interessamento irregolare e parziale dei settori lombardi d'estremo occidente al confine con il Piemonte, dunque con le prime precipitazioni a carattere nevoso in Oltrepò Pavese, Lomellina, sud-ovest Milanese, Varesotto, quindi Canton Ticino e parte del Comasco. Entro mezzogiorno progressiva estensione/intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere nevoso, verso il Pavese tutto, quindi Brianza e Lecchese (con maggior fatica), nonché la Bergamasca e in generale il comparto vallivo di Retiche e Orobie. La Valtellina, ...

