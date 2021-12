Mercato di gennaio: cosa serve alle squadre di Serie A e chi cambierà maglia (Di martedì 7 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Inter a gennaio coglierà occasioni, non è scontato faccia mercato in entrata. #LuizFelipe accostato dal mondo inte… - angelomangiante : La priorità di Mourinho sul mercato rimane il regista. In estate voleva #Xhaka, accordo con il giocatore raggiunto,… - AntoVitiello : #Maldini a Sky: 'Mercato #Milan? A gennaio non faremo nulla perché siamo competitivi. Rinnovi #Kessie e #Romagnoli?… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Monza, colpo #GastonRamirez: può giocare dal 15 gennaio. #SportMediaset - Gazzetta_it : Mercato di gennaio: ecco cosa serve alle squadre di Serie A #LaBorsadiPedullà -