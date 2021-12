Mercatini, luminarie e spettacoli a Latina: al via l’allestimento del Villaggio di Natale 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) Latina – Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio delle 35 casette che a partire dall’8 dicembre animeranno il centro di Latina trasformandolo in un vero e proprio Villaggio di Natale. Il tradizionale mercatino quest’anno si trasferisce in Piazza del Popolo con espositori provenienti esclusivamente da Latina e provincia, che proporranno prodotti alimentari e non, tipici del periodo natalizio. Le casette faranno da cornice alla pista del ghiaccio, al tradizionale albero – il cui allestimento è previsto in questi giorni – e alle luminarie, queste ultime già posizionate in Piazza del Popolo. Sono previsti inoltre eventi gratuiti di intrattenimento che si svolgeranno tra l’8 e il 24 dicembre secondo un calendario che sarà comunicato nei prossimi giorni. L’accesso alla pista del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021)– Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio delle 35 casette che a partire dall’8 dicembre animeranno il centro ditrasformandolo in un vero e propriodi. Il tradizionale mercatino quest’anno si trasferisce in Piazza del Popolo con espositori provenienti esclusivamente dae provincia, che proporranno prodotti alimentari e non, tipici del periodo natalizio. Le casette faranno da cornice alla pista del ghiaccio, al tradizionale albero – il cui allestimento è previsto in questi giorni – e alle, queste ultime già posizionate in Piazza del Popolo. Sono previsti inoltre eventi gratuiti di intrattenimento che si svolgeranno tra l’8 e il 24 dicembre secondo un calendario che sarà comunicato nei prossimi giorni. L’accesso alla pista del ...

