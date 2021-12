"Membro della casta e assenteista, ha fatto bene". Il passo indietro di Conte? Come lo difende Padellaro (Di martedì 7 dicembre 2021) "Se Conte avesse accettato, avremmo trovato un ex presidente che si fa eleggere Come Membro della casta": Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo su La7, ha commentato la decisione del leader grillino di ritirarsi dalla corsa per il seggio romano della Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri dopo l'elezione a sindaco della Capitale. Il giornalista ha difeso e giustificato la scelta dell'ex presidente del Consiglio, giudicata da molti altri Come una mossa priva di coraggio: "Nel momento in cui deve girare l'Italia per mettere insieme i cocci del M5s, sarebbe diventato pure un assenteista". Ecco perché poi, secondo Padellaro, "Renzi e Calenda mettendosi di traverso hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) "Seavesse accettato, avremmo trovato un ex presidente che si fa eleggere": Antonio Paro, ospite di Otto e mezzo su La7, ha commentato la decisione del leader grillino di ritirarsi dalla corsa per il seggio romanoCamera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri dopo l'elezione a sindacoCapitale. Il giornalista ha difeso e giustificato la scelta dell'ex presidente del Consiglio, giudicata da molti altriuna mossa priva di coraggio: "Nel momento in cui deve girare l'Italia per mettere insieme i cocci del M5s, sarebbe diventato pure un". Ecco perché poi, secondo Paro, "Renzi e Calenda mettendosi di traverso hanno ...

