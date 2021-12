Mazda 2, da primavera 2022 disponibile anche in versione hybrid – FOTO (Di martedì 7 dicembre 2021) Le sinergie in campo sutomobilistico, si sa, sono vitali. E’ grazie ad una di queste, tra Toyota e Mazda, che quest’ultima ha potuto sfornare una variante ibrida della sua compatta cittadina, la 2. Questa versione a doppia motorizzazione è basata sulla Yaris (in pratica è la stessa auto, anche esteticamente) e sarà disponibile in primavera. Dal punto di vista tecnico il powertrain è il medesimo che spinge la citycar Toyota, composto da un 1.5 benzina da 93 Cv affiancato ad un’unità elettrica da 59kW, il tutto abbinato a un cambio E-CVT. La potenza complessiva è di 116 cavalli. I consumi vanno da 3,8 a 4 litri di carburante ogni 100 km nel ciclo combinato Wltp, mentre le emissioni sono comprese tra 83 e 97 grammi di anidride carbonica per chilometro. Gli allestimenti disponibili saranno tre: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Le sinergie in campo sutomobilistico, si sa, sono vitali. E’ grazie ad una di queste, tra Toyota e, che quest’ultima ha potuto sfornare una variante ibrida della sua compatta cittadina, la 2. Questaa doppia motorizzazione è basata sulla Yaris (in pratica è la stessa auto,esteticamente) e saràin. Dal punto di vista tecnico il powertrain è il medesimo che spinge la citycar Toyota, composto da un 1.5 benzina da 93 Cv affiancato ad un’unità elettrica da 59kW, il tutto abbinato a un cambio E-CVT. La potenza complessiva è di 116 cavalli. I consumi vanno da 3,8 a 4 litri di carburante ogni 100 km nel ciclo combinato Wltp, mentre le emissioni sono comprese tra 83 e 97 grammi di anidride carbonica per chilometro. Gli allestimenti disponibili saranno tre: ...

