Maurizio Costanzo: "Il teatro Parioli riapre per festeggiare i 40 anni del mio show" (Di martedì 7 dicembre 2021) 'Approfitto della presenza di Michele Santoro per annunciare: noi con questa puntata finiamo l'anno televisivo, ricominceremo a primavera e l'annuncio è che ricominceremo dal Parioli, teatro dove è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) 'Approfitto della presenza di Michele Santoro per annunciare: noi con questa puntata finiamo l'anno televisivo, ricominceremo a primavera e l'annuncio è che ricominceremo daldove è ...

Advertising

sadape54 : RT @confundustria: Maurizio Costanzo :'A Silvio ho detto vai al Colle' Che deve dire uno stipendiato del suo padrone !? ... - Isidel_ : Che due ?? quelli che usano l'# del #gfvip per Amici, ma non bastano gli asiatici ad usarlo alla cavolo pur di appa… - zazoomblog : Il Maurizio Costanzo Show chiude la stagione con un annuncio: Il Teatro Parioli riapre per i 40 anni del mio talk -… - vivereitalia : Maurizio Costanzo 'Il mio show tornerà al teatro Parioli' - LaNotifica : Maurizio Costanzo “Il mio show tornerà al teatro Parioli” -