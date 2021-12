Matthaus difende Bellingham | “Mi successe una cosa simile a Karlsruhe Capisco la sua frustrazione”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Lothar, leggenda del calcio tedesco, ha volutore nella sua rubrica su Sky il giovane centrocampista del Borussia Dortmund Judedopo le pesanti dichiarazioni contro l’arbitro del Klassiker, che gli sono costate una multa ingente:“Le sue parole sono state inappropriate e probabilmente oggi non le direbbe più, ma posso capire la suae la sua rabbia dopo la fine della partita. Anche a mequaldi. L’adrenalina e le emozioni che provi dopo aver perso una partita così importante per una decisione controversa sono difficili da controllare, anche se non bisogna esagerare”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

